OM : penalty sur Gouiri, programme de la trêve et avenir de Genesio… Les 3 infos de ce mercredi

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste très dense en ce mercredi 23 septembre 2026. La FFF s’est prononcée sur l’action litigieuse entre Désiré Doué et Amine Gouiri lors du Classique, le programme de l’OM pendant la trêve se précise et de nouvelles interrogations apparaissent autour de l’avenir de Bruno Genesio. Voici les trois informations à retenir.

La FFF tranche sur le penalty réclamé par Gouiri

Le contact entre Désiré Doué et Amine Gouiri à la 38e minute de OM – PSG continue de faire parler. La Direction de l’arbitrage de la FFF a livré son analyse de l’action.

Selon les arbitres, Doué intervient d’abord sur le ballon avant le contact avec l’attaquant marseillais. La décision de François Letexier de ne pas accorder de penalty a donc été validée.

Une interprétation qui ne convaincra pas forcément tous les supporters marseillais, plusieurs observateurs ayant estimé après la rencontre qu’un penalty aurait pu être sifflé.

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Entraînements, repos et un amical face à Montpellier

Bruno Genesio veut profiter pleinement des trois semaines de coupure pour remettre son équipe sur les rails après un début de saison marqué par cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Le groupe a repris l’entraînement mardi à La Commanderie avant plusieurs séances programmées cette semaine. Les joueurs bénéficieront ensuite d’un week-end complet de repos.

La deuxième partie de la trêve sera notamment marquée par un match amical contre Montpellier, samedi 3 octobre à 17h à Martigues. La rencontre sera disputée à huis clos.

Cette période doit aussi permettre à l’OM de récupérer plusieurs joueurs actuellement indisponibles, notamment Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi.

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« S’il est encore là à Noël… » : l’avenir de Genesio inquiète en interne

Malgré son discours très clair sur une éventuelle démission, la situation de Bruno Genesio continue d’alimenter les interrogations.

Selon les dernières informations relayées autour du club, certains observateurs internes s’interrogeraient sur la capacité du technicien à tenir dans la durée si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Le mois d’octobre, avec un calendrier théoriquement plus abordable, pourrait devenir particulièrement important. Genesio conserve pour l’instant le soutien d’une large partie des supporters et de son groupe, mais la pression augmentera naturellement si Marseille ne reprend pas rapidement des points.

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Entre décisions arbitrales, travail pendant la trêve et incertitudes autour de son entraîneur, l’OM cherche désormais à profiter de cette longue coupure pour retrouver un peu de sérénité avant la reprise.