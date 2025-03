OM : Pierre Ménès propose des sanctions supplémentaires contre Longoria !

L’ancien journaliste Pierre Ménès ne décolère pas suite à la suspension de Pablo Longoria. Pour lui, les sanctions prises par la commission de discipline de la LFP ne sont pas suffisantes et devraient aller bien au-delà des 15 matchs de suspension infligés au président de l’OM.

« Effectivement, comme je l’ai dit, alors que les Marseillais hurlaient au complot car (Pablo) Longoria allait être longuement suspendu, ça ne change rien. On l’a vu dans la tribune contre Nantes, comme d’habitude. Et s’il a envie de parler à la fin à la presse, il parlera sur le parking au lieu des couloirs. » Un constat qui, selon lui, prouve que la sanction n’a que peu d’impact sur le fonctionnement du club. Le président marseillais, bien que suspendu, peut toujours suivre les matchs, et rien ne l’empêche de s’exprimer en dehors des canaux officiels. C’est pourquoi Pierre Ménès milite pour des mesures plus strictes.

🚨Pablo Longoria sera bien présent aux états généraux de la FFF ce lundi, malgré sa suspension !!#TeamOM #OM | RMC pic.twitter.com/DnK5Cz7Gq6 — ActuOlympien (@ActuOlympien) March 3, 2025

Ménès aimerait une amende de 1M€ !

« Au niveau d’un président, ça ne change rien. Au niveau d’un coach, ça change beaucoup. Des amendes financières pourraient être aussi adjointes à ça. Tu peux aussi coller un million d’euros au club, qui iraient directement dans les caisses du football amateur. Je pense que ce serait intelligent. » L’idée d’une sanction financière appliquée à l’OM fait débat. Certains considèrent que cela pourrait réellement dissuader les dérapages des dirigeants, d’autres jugent que le club ne doit pas payer pour les écarts de son président. Quoi qu’il en soit, cette affaire met en lumière les tensions entre les instances du football français et le club phocéen, qui se sent persécuté par l’arbitrage et la discipline de la LFP. Reste à voir si cette suspension aura un impact réel sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille.