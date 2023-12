OM: plus de 20 000 supporters présents à l’entraînement, deux joueurs absents de la séance !

L’Olympique de Marseille a repris l’entraînement ce vendredi au stade Vélodrome devant plus de 20 000 supporters selon les informations de France Bleu Provence. Vitinha et Luis Henrique étaient absents de la séance. Les hommes de Gennaro Gattuso ont préparé leur entrée en lice en 32e de finale de Coupe de France le 7 janvier prochain face à Thionville sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien de Metz. Les Olympiens recevront ensuite Strasbourg le 12 janvier pour la reprise de la Ligue 1 qui s’effectuera sans Chancel Mbemba, François Mughe, Simon Ngapandouetnbu, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous appelés pour la CAN qui se disputera du 13 janvier au 11 février.

20 000 supporters de l’OM assistent à la reprise de l’entraînement au stade vélodrome pic.twitter.com/nEhJAoqyNr — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 29, 2023

🔹Vitinha 🇵🇹 était absent lors de l’entrainement du jour au Vélodrome, tout comme Luis Henrique 🇧🇷 dont l’avenir reste flou du coté de l’OM.#TeamOM pic.twitter.com/YEjM7co3v5 — Infos OM (@InfosOM_) December 29, 2023