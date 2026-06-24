OM / DNCG : Un verdict ne va pas tarder !

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L’Olympique de Marseille s’est présenté, hier, devant la DNCG pour son grand oral. Une audition qui ne s’est pas très bien passé. Au point que le gendarme financier du football français a laissé quelques jours supplémentaires à la direction olympienne pour apporter de nouveaux éléments plus convaincants. Même si le verdict se fait attendre à Marseille.

L’OM et ses supporters attendaient avec impatience l’audition devant la DNCG. Elle avait lieu et l’attente se faisait insoutenable. Pourtant, les Olympiens vont devoir prendre leur mal en patience. Vers 20h, hier, la DNCG a rendu son verdict : “Un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG.”

Une audition pas réussie ?

Une annonce brève pour inviter le club à se représenter dans les prochains jours. En effet, le gendarme financier du football français aurait besoin d’éléments complémentaires et de projections plus cohérentes selon L’Equipe. Signe que l’audition ne s’est pas très bien passée pour Stéphane Richard et l’OM.

La première expérience du nouveau président de l’OM, qui entrera en fonction le 2 juillet, ne lui a pas fait gagner de points. Arrivé avec 30 minutes de retard, Stéphane Richard s’est aussi présenté seul devant la DNCG. Une hérésie quand on sait que l’OL est venu avec une demi-douzaine de juristes et de commissaires aux comptes.

L’OM doit revenir avec un “dossier plus carré”

La DNCG a eu l’impression que Richard est “arriver la fleur au fusil, sur la forme comme sur le fond” selon L’Equipe. L’instance a demandé à l’OM de revenir “avec un dossier plus carré, un budget mieux structuré et réaliste”, selon le journal. Ce sursis ne serait dû qu’à la réputation sérieuse du propriétaire de l’OM, Frank McCourt.

Déjà sanctionné par l’UEFA d’une amende de 10 millions d’euros et d’une exclusion avec sursis de coupe d’Europe, l’OM aurait misé sur une exclusion des coupes d’Europe de l’OL pour décrocher une place en C1. Un sacré revers de la médaille.

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Le verdict serait une question de jours

Le club marseillais et ses supporters sont maintenant dans l’attente de la nouvelle audition et du verdict de la DNCG. Selon les informations de La Provence, à la Commanderie, on s’attendrait à un verdict définitif de la DNCG qui ne devrait pas traîner.

Ce serait même une question de jours. L’Olympique de Marseille se retrouve une nouvelle fois à devoir patienter. Avant d’être fixé, pour de bon, sur son sort.

Clarence Maillefaud