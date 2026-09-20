OM – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ? Compos probables et dernières infos

L’OM reçoit le PSG ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome pour la 5e journée de Ligue 1. Marseille aborde ce Classique dans une période très compliquée après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Heure, chaîne TV, contexte, absents, onze probable et déclaration de Bruno Genesio : voici les principales informations avant OM – PSG.







OM – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi de OM – PSG sera donné ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome.

La rencontre, qui clôturera la 5e journée de Ligue 1, sera diffusée en direct sur Ligue 1+.

Genesio : « On a des motifs d’y croire »

Malgré la mauvaise dynamique actuelle, Bruno Genesio refuse de présenter son équipe comme condamnée avant même le coup d’envoi. Samedi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a affiché sa volonté de voir son groupe répondre présent face au PSG.

« On a des motifs d’y croire, sinon cela ne servirait à rien d’entrer sur la pelouse. »

Genesio s’attend toutefois à retrouver un PSG bien plus proche de son meilleur niveau lors de ce Classique.

« Dimanche soir, ce sera la vraie équipe du PSG qu’on verra, celle de la Ligue des champions. »

Un OM sous pression après quatre défaites

Le contexte est particulièrement délicat pour Marseille. Après avoir parfaitement lancé sa saison avec une victoire 4-0 face à Strasbourg, l’OM a ensuite perdu contre Monaco, le Paris FC et Rennes en championnat.

Jeudi soir, les Marseillais ont également subi une lourde défaite 4-1 sur la pelouse du Besiktas pour leur entrée en Ligue Europa. L’équipe de Genesio reste donc sur quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues.

À lire aussi : OM : moments compliqués pour Genesio, « on s’est effondrés »

Le onze probable de l’OM face au PSG

Après la prestation très compliquée réalisée à Istanbul, Bruno Genesio pourrait procéder à plusieurs ajustements.

Angel Gomes est notamment en concurrence pour conserver sa place, tandis qu’Amine Harit et le jeune Keyliane Abdallah peuvent prétendre à une titularisation dans le secteur offensif.

Le onze probable de l’OM :

De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Angel Gomes (ou Abdallah), Paixao – Gouiri.

Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi restent indisponibles.

Hakimi, l’une des interrogations côté PSG

Chez les Parisiens, une incertitude entoure notamment la présence d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain a été gêné physiquement ces derniers jours et sa situation reste à surveiller avant le déplacement à Marseille.

À lire aussi : OM – PSG : ça reste flou autour du cas Hakimi

Le PSG connaît lui aussi un début de championnat en dessous de ses standards habituels et n’a pas encore totalement lancé sa saison en Ligue 1. Paris arrive néanmoins avec davantage de fraîcheur, alors que l’OM a disputé un match européen éprouvant jeudi soir en Turquie.

OM – PSG : toutes les informations

Match : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain

Compétition : Ligue 1 – 5e journée

Date : dimanche 20 septembre 2026

Heure : 20h45

Stade : Stade Vélodrome

Diffusion TV / streaming : Ligue 1+

Pour Marseille, l’enjeu dépasse largement le prestige du Classique. Après quatre défaites consécutives, l’OM doit avant tout stopper sa mauvaise série et retrouver de la solidité face au rival parisien.