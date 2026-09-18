OM – PSG : ça reste flou autour du cas Hakimi…

À deux jours du Classique entre l’OM et le PSG, la présence d’Achraf Hakimi reste incertaine. Touché à la cuisse droite dimanche dernier, le latéral parisien n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Le PSG indique ce vendredi qu’il poursuit un travail individuel sur le terrain.

L’incertitude demeure autour d’Achraf Hakimi avant le déplacement du PSG au stade Vélodrome.

Sorti prématurément dimanche dernier face à Brest, l’international marocain avait ensuite passé des examens. Le premier diagnostic communiqué par le PSG faisait état d’une légère lésion à la cuisse droite.

Quelques jours plus tard, Hakimi n’a toujours pas retrouvé ses coéquipiers.

Hakimi travaille toujours individuellement

Dans son point médical publié ce vendredi, le Paris Saint-Germain indique que son latéral poursuit un travail individuel sur le terrain.

Hakimi était également absent de l’entraînement collectif parisien ce vendredi matin.

À seulement deux jours d’OM–PSG, sa participation au Classique reste donc incertaine.

Attention toutefois : le Marocain n’est pas officiellement forfait. Son évolution dans les prochaines heures sera déterminante et une éventuelle reprise de l’entraînement collectif samedi constituerait forcément un indicateur important concernant sa présence au Vélodrome.

Une absence importante pour le PSG ?

Si Hakimi devait finalement déclarer forfait, le PSG perdrait l’une de ses principales armes dans son couloir droit.

Sa vitesse, ses projections et sa capacité à apporter le surnombre font de lui un élément important du système parisien.

L’OM suivra donc forcément l’évolution de sa situation avant un Classique particulièrement attendu. Une rencontre qui sera arbitrée par François Letexier, déjà au sifflet lors du OM–PSG marqué par l’expulsion d’Amine Harit en 2024.

Après sa lourde défaite 4-1 face au Besiktas jeudi soir, Marseille doit rapidement se remobiliser avant de recevoir son rival.

Le contexte autour de la rencontre est d’ailleurs inhabituel puisque 7 500 places étaient encore disponibles à cinq jours du Classique.

Concernant Hakimi, aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée : il travaille individuellement ce vendredi et son éventuel forfait pour OM–PSG n’est toujours pas acté.

Pour le maillage interne, je trouve ces trois liens cohérents : Hakimi → arbitrage → billetterie OM–PSG. Ils restent directement liés au sujet et évitent d’ajouter des liens artificiels.