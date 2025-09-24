OM–PSG : De Zerbi expulsé, risque-t-il plus qu’un match de suspension ?

Expulsé en fin de match lors de la victoire historique de l’OM contre le PSG (1-0), Roberto De Zerbi connaîtra sa sanction ce mercredi. Le coach marseillais pourrait être frappé plus lourdement qu’un simple match ferme.

À la 90e minute, Achraf Hakimi stoppe une contre-attaque marseillaise. De Zerbi sort de sa zone technique, proteste vivement et écope de deux cartons jaunes synonymes d’expulsion. Normalement : un match automatique. Mais la commission va scruter de plus près son attitude.

Des images qui l’accablent ?

Très remonté, l’Italien s’est installé juste derrière le banc au lieu de rejoindre les tribunes comme l’exige le règlement. Il aurait aussi continué à donner des consignes à son staff. Deux entorses qui pourraient alourdir sa sanction.

La première exclusion de sa carrière

Fait étonnant : c’est le premier carton rouge de Roberto De Zerbi, toutes compétitions confondues. Ni à Sassuolo, ni à Brighton, ni depuis son arrivée à l’OM, il n’avait été expulsé. Une première donc, le soir d’un exploit historique contre Paris.

Verdict attendu ce mercredi

La commission de discipline de la LFP tranchera ce mercredi à 18h. Si la sanction de base est d’un match, le comportement du coach marseillais pourrait valoir une suspension plus longue, voire un sursis ajouté.

