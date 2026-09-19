OM – PSG : Gomes sacrifié ? Les premiers choix envisagés par Genesio

À la veille du Classique face au PSG, Bruno Genesio cherche encore les leviers capables d’enrayer la mauvaise série de l’OM. Selon L’Équipe, le technicien marseillais ne devrait pas bouleverser son système, mais plusieurs ajustements individuels sont envisagés. La principale évolution pourrait concerner Keyliane Abdallah, très en vue malgré la lourde défaite à Besiktas.





Abdallah pourrait gagner sa place dans le onze

Auteur du seul but marseillais jeudi en Turquie et l’un des rares joueurs à avoir surnagé lors de la défaite 4-1 face à Besiktas, Keyliane Abdallah a marqué des points.

Selon L’Équipe, le jeune attaquant de 20 ans est aujourd’hui le candidat le plus crédible pour intégrer le onze face au PSG. Sa verticalité, son activité et sa capacité à provoquer ont séduit Bruno Genesio et son staff.

Une titularisation d’Abdallah sur le côté droit pourrait entraîner un autre changement : Amine Harit pourrait être repositionné en meneur de jeu, au détriment d’Angel Gomes, encore très décevant à Istanbul.

Pas de révolution tactique avant le PSG

Malgré les quatre défaites consécutives, Genesio ne prévoit pas, pour le moment, de revenir à une défense à trois.

Toujours selon L’Équipe, le coach souhaite conserver son 4-2-3-1, travaillé durant toute la préparation estivale. Le staff considère que les problèmes actuels dépassent largement le seul secteur défensif.

Les principaux axes de travail concernent notamment la gestion des temps faibles, la coordination du pressing et les placements collectifs.

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Des changements plus profonds après la trêve ?

Face au PSG dimanche soir, Genesio devrait donc procéder à des ajustements plutôt qu’à une révolution. Mais la trêve internationale qui suivra pourrait permettre au staff de revoir plus profondément certains principes.

Avec quatre défaites sur ses cinq premiers matches officiels, l’OM a égalé un triste record datant de 1964. Une réaction est désormais attendue au Vélodrome face au rival parisien.

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