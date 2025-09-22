OM – PSG : Le onze marseillais avec deux surprises !

Après une courte défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’OM affronte le PSG ce lundi soir suite au report de la rencontre à cause des orages. Voici le onze mis en place par Roberto De Zerbi !

Cette réception du PSG compte pour la 5e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans Hamed Traoré ni Geoffrey Kondogbia forfaits pour ce match !

Défense à 3, Aguerd central gauche, Weah piston droit ?

De Zerbi aligne sauf surprise Rulli au poste de gardien. Si le coach garde son 3-4-3 il aligne la charnière Pavard – Balerdi – Aguerd. Weah et Emerson devraient occuper les côtés. Au milieu, sans Kondogbia (blessé), Hojbjerg est accompagné par O’Riley. En attaque, Greenwood et Gouirig pourraient être accompagnés par Paixao auteur d’un bon match à Madrid.

Le onze de l’OM

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd

Weah, O’Riley, Højbjerg, Emerson

Greenwood, Gouiri, Paixao

