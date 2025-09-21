OM – PSG : Les probables titulaires marseillais !

Après une courte défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’OM va devoir affronter le PSG ce dimanche soir. Le défi est énorme malgré quelques absents importants du côté parisien ! Voici le onze que pourrait aligner Roberto De Zerbi !

Cette reception du PSG compte pour la 5e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans Hamed Traoré et Geoffrey Kondogbia forfaits pour ce match !

Aguerd latéral gauche, Paxaio titulaire ?

De Zerbi alignera sauf surprise Rulli au poste de gardien. Si le coach garde son 4-2-3-1 il pourrait aligner la charnière Balerdi – Mendina ou Aguerd. Pavard pourrait garder son poste de latéral droit. Au milieu, sans Kondogbia (blessé) Hojbjerg pourrait être accompagné par Vermeeren. Qui de Gomes, O’Riley voir Gouri jouera en 10 ? En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par la recrue brésilienne Paixao ou pas Weah auteur d’un bon match à Madrid.

Le onze probable de l’OM

Rulli

Pavard, Balerdi, Medina (ou Aguerd) Emerson

Vermeeren, Højbjerg

Gomes (ou O’Riley)

Greenwood, Aubameyang, Paixao

