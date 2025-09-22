OM – PSG : Les probables titulaires marseillais (avec Gomes et Weah?) !

Après une courte défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’OM affronte le PSG ce lundi soir suite au report de la rencontre à cause des orages. Le défi est énorme malgré quelques absents importants du côté parisien ! Voici le onze que pourrait aligner Roberto De Zerbi !

Cette réception du PSG compte pour la 5e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans Hamed Traoré et Geoffrey Kondogbia forfaits pour ce match !

Aguerdcentral gauche, Weah titulaire ?

De Zerbi alignera sauf surprise Rulli au poste de gardien. Si le coach garde son 4-2-3-1 il pourrait aligner la charnière Balerdi – Aguerd. Pavard pourrait garder son poste de latéral droit. Au milieu, sans Kondogbia (blessé), Hojbjerg pourrait être accompagné par Gomes ou Vermeeren. Quid d’O’Riley en faux 10 ? A voir si Gouri peut être une option… En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Weah auteur d’un bon match à Madrid.

Le onze probable de l’OM

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd Emerson

Gomes (ou Vermeeren), Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Weah

