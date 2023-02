OM – PSG : On connaît l’arbitre, et ça ne va pas plaire aux supporters !

L’annonce du nom de l’arbitre pour les matchs de l’OM est toujours un moment douloureux pour certains supporters ! Cette fois-ci pour le Clasico qui aura lieu ce dimanche, ce sera Clément Turpin !

Déjà arbitre du Clasico entre l’OM et le PSG à l’aller au Parc des Princes, ce sera Clément Turpin qui officiera ce dimanche ! Pour une rencontre d’une importance capitale en Ligue 1, il étai quasiment certain qu’il s’agirait de cet arbitre, considéré comme l’élite par la FFF. Seulement, il n’est pas très apprécié des supporters marseillais qui se souviendront notamment qu’il a mis un carton rouge à Samuel Gigot lors de la première rencontre face au PSG en début de saison.

« L’OM a marché sur le PSG, ça veut dire que tu peux le refaire. Mais je pense que le match sera beaucoup plus difficile. D’abord, parce qu’il y a le retour de Mbappé. Du coup, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil. Et ensuite, quand tu l’as déjà fait une fois, tu te dis qu’en face ils ne vont pas courber l’échine une deuxième fois. Mais bien sûr que l’OM est en position idéale. Tu t’es qualifié contre le PSG en Coupe de France, tu es toujours à cinq longueurs en championnat. Et si tu gagnes ce match-là, tu reviens à deux longueurs avec des ambitions revues à la hausse. Et au pire, si ça tourne mal, tu es toujours en course pour tes objectifs de la saison » Eric Di Meco – Source : RMC (20/02/23)