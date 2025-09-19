Info Chrono
OM Actualités

OM-PSG : Un gros coup dur de plus pour Paris !

Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris Saint Germain at Orange Velodrome on October 24, 2021 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport via Getty Images)
OM-PSG : le PSG privé de Joao Neves, une chance pour l’OM ?

Coup dur pour le Paris Saint-Germain avant le Classique face à l’OM dimanche soir au Vélodrome. Le club de la capitale a annoncé le forfait de Joao Neves, blessé aux ischios-jambiers gauches lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta (4-0).

Le milieu portugais rejoint Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo à l’infirmerie, laissant Luis Enrique avec un effectif amoindri. Pour compenser, le technicien espagnol pourrait titulariser Warren Zaïre-Emery, entré en jeu mercredi en C1.

De quoi offrir une brèche à l’Olympique de Marseille. Dans un Vélodrome en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi auront l’occasion de profiter d’un PSG diminué pour tenter de frapper un grand coup.

Privé de l’un de ses maîtres à jouer, le champion de France reste favori, mais l’OM peut croire à un exploit dans ce Classique toujours bouillant.

