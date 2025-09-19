OM-PSG : Un gros coup dur de plus pour Paris !

OM-PSG : le PSG privé de Joao Neves, une chance pour l’OM ?

Coup dur pour le Paris Saint-Germain avant le Classique face à l’OM dimanche soir au Vélodrome. Le club de la capitale a annoncé le forfait de Joao Neves, blessé aux ischios-jambiers gauches lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta (4-0).

Le milieu portugais rejoint Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo à l’infirmerie, laissant Luis Enrique avec un effectif amoindri. Pour compenser, le technicien espagnol pourrait titulariser Warren Zaïre-Emery, entré en jeu mercredi en C1.

De quoi offrir une brèche à l’Olympique de Marseille. Dans un Vélodrome en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi auront l’occasion de profiter d’un PSG diminué pour tenter de frapper un grand coup.

Privé de l’un de ses maîtres à jouer, le champion de France reste favori, mais l’OM peut croire à un exploit dans ce Classique toujours bouillant.

