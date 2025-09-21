OM PSG : Une bonne et un mauvaise nouvelle pour De Zerbi !

À la veille du choc contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille a reçu une bonne nouvelle… mais aussi un coup dur. Nayef Aguerd, remis d’un protocole commotion, sera disponible dimanche soir. En revanche, Geoffrey Kondogbia, touché au mollet, doit déclarer forfait.

Un renfort précieux en défense

Absent lors de la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, le défenseur marocain a passé avec succès toutes les étapes du protocole médical. Roberto De Zerbi pourra donc compter sur lui pour renforcer une charnière centrale qui avait montré des signes de fragilité ces dernières semaines. Son retour est perçu comme un atout majeur face à l’armada offensive du PSG.

Kondogbia, une absence qui pèse

Si la défense retrouve un cadre, le milieu olympien devra composer sans l’expérience de Geoffrey Kondogbia. Le joueur souffre d’un problème musculaire au mollet et n’a pas repris l’entraînement collectif depuis le déplacement à Madrid. Son absence prive De Zerbi d’un profil physique et technique essentiel pour équilibrer l’entrejeu. Le coach marseillais devra réorganiser son milieu afin de compenser ce manque.

Quelle que soit l’issue du Classique, l’OM enchaînera rapidement avec une nouvelle étape dans sa reconstruction. Dès lundi, l’effectif prendra la direction de Rome pour un stage de cohésion. Déjà expérimentée avec succès au printemps dernier, cette initiative vise à renforcer les automatismes et à souder un groupe encore en quête de repères, alors que la saison s’annonce dense sur tous les fronts.

