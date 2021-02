OM : Quel onze (avec 4 retours et 4 incertains !) face au PSG ?

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain à l’occasion du match de clôture de la 24e journée de Ligue 1. Si Jordan Amavi et Valentin Rongier devraient manquer à l’appel, Milik (cuisse) et Ntcham (administratif) sont eux également incertains. Quel onze de départ va choisir Nasser Larguet pour le Clasico?

La valse de l’infirmerie marseillaise bat à son plein. Si le néo-coach olympien Nasser Larguet peut compter sur les retours des suspendus Pape Gueye, Michaël Cuisance, Leonardo Balerdi et Saîf Khaoui pour affronter le Paris Saint-Germain dimanche soir, il doit également composer sans quelques titulaires. En effet Jordan Amavi (mollet) et Valentin Rongier (tendinite) ne devraient pas être remis à temps. Quant au nouveau buteur polonais Milik, celui-ci souffrirait de la cuisse. Et pour couronner le tout, il n’est pas assuré que la recrue hivernale Ntcham soit qualifiée pour la rencontre. Une interrogation à laquelle n’a pas su répondre Larguet en conférence de presse.

alvaro de retour en défense centrale ?

Avec le retour de suspension de Pape Gueye, Alvaro devrait retrouver son poste de prédilection dans la charnière centrale aux côtés de Duje Caleta-Car. Michaël Cuisance pourrait également débuter le match selon le dispositif choisi par Larguet. Devant, Payet pourrait occuper son couloir gauche, Thauvin celui à droite.

Le onze de l’OM en 4-4-2



MandandaLirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Thauvin, Kamara, Gueye, Payet

Benedetto, Germain

Le onze de l’OM en 4-3-3



MandandaLirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Cuisance, Kamara, Gueye

Thauvin, Benedetto, Payet