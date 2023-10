OM: Quel onze face à l’OGC Nice ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre, sachant que Gigot devrait être forfait et que plusieurs joueurs ne sont pas à 100% !



Souffrant d’une fracture à la côte, Samuel Gigot ne devrait pas reprendre la compétition avec l’OM avant la fin du mois d’octobre. Par contre, Jordan Veretout et Renan Lodi tout comme Geoffrey Kondogbia et Joaquin Correa ont fait leur retour à l’entrainement même s’il ne sont pas à 100%. De plus, les internationaux Harit, Ounahi, Clauss, Mbemba et surtout Murillo sont rentrés tard.

Pau Lopez, qui a montré du mieux depuis deux matches, sera titulaire. La défense devrait être composé de Clauss, Lodi, Balerdi et Mbemba. Quid du retour de Veretout au milieu ? La doublette Rongier / Ouanhi pourrait être proposée sachant que Kondogbia doit retrouver le rythme. Devant, Sarr pourrait faire son retour en tant que titulaire à droite, Aubameyang en pointe, Ndiaye sur le côté gauche si Correa n’est pas totalement prêt et enfin Harit devrait jouer dans l’axe car c’est là que Gattuso veut le voir évoluer.

4-3-3 avec Harit et Lodi ?

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Rongier Ounahi

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye

Gattuso a évoqué l’OGC Nice et son compatriote Farioli en conférence de presse jeudi. « En ce qui concerne l’OGC Nice, on doit s’attendre à un match comme celui de Brighton. Farioli a travaillé avec De Zerbi. Ils ont des joueurs de qualité, expérimentés. Ce n’est pas un hasard qu’ils soient invaincus cette saison. On doit prendre des points avec mentalité, respect mais surtout sans peur ! »