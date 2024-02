Mercato ex-OM: Textor vise un ancien entraîneur marseillais ?

D’après les informations de TNT Sports, Jorge Sampaoli serait dans la short-list de John Textor pour succéder à Tiago Nunes sur le banc de Botafogo. L’américain est à la recherche d’un sixième entraîneur en huit mois…

La valse des entraîneurs se poursuit à Botafogo. Actuellement sur une série d’une seule victoire en six matchs, le club brésilien, propriété de John Textor, vient de se séparer de Tiago Nunes, arrivé le 15 novembre dernier.

Après Luis Castro, Claudio Caçapa, Bruno Lage, Lucio Flavio, et donc Tiago Nunes, le club basé à Rio de Janeiro va connaître son sixième coach en l’espace de huit mois.

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d

— Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2024