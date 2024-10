OM : Quel onze face à Montpellier ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match ?



La saison de l’OM doit se relancer après une défaite et un match nul, le 8e match officiel de De Zerbi c’est pour dimanche à 20h45 face au MHSC. Le coach italien va devoir faire sans Merlin (cuisse), Carboni (genou) mais peut, par contre, compter sur les retours dans le groupe de Koné et Meité.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi associé avec Brassier. Murillo devrait être aligné à droite, garcia pourrait de nouveau être titularisé comme latéral droit. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa première dans le onze. Harit devrait conserver son rôle de titulaire, même si Koné est apte. Greenwood sera aligné à droite, Rowe pourrait remplacer Luis Henrique à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Brassier Garcia

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Rowe

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur le match face au MHSC : « On doit bien jouer et réussir à ne pas perdre l’équilibre. On doit tout faire pour avoir la victoire car ça redonne de l’enthousiasme, ça rallume la lumière. En 15 jours on est passé de l’OL à Angers. Une victoire nous permettrait de bien préparer la réception du PSG en travaillant bien dans la semaine. J’ai une équipe composée de bonnes personnes qui a souffert de la défaite contre Strasbourg. »