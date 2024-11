OM : Quels titulaires face à Nantes ?

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Nantes ce dimanche soir (20h45) en clôture de la dixième journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quels titulaires seront alignés par Roberto De Zerbi face aux canaris ?



La saison de l’OM doit prendre un second souffle ce dimanche après la terrible désillusion de dimanche dernier lors du classique (0-3). Avec la défaite de Monaco face à Angers ce vendredi soir et le match nul de Lille, l’OM pourrait, en cas de succès, prendre seul la place de dauphin du championnat et donc réaliser une très bonne opération comptable. Pour cela le coach lombard va devoir faire sans Carboni (genou) et pourra cependant compter sur Quentin Merlin dont il a annoncé le retour dans le groupe ce vendredi en conférence de presse.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi et de Kondogbia qui sera très certainement reconduit dans l’axe. Murillo sera sans doute aligné à droite et à gauche Brassier conservera certainement sa place en l’absence de Garcia. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa troisième titularisation de suite. Koné pourrait prendre le poste de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite et soit Luis Henrique soit Rowe sera aligné à gauche. Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier ou Merlin

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Kone Henrique ou Rowe

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur les performances défensives de son équipe : « Défensivement, on peut mieux faire mais on ne défend pas mal. Souvent on se crée les buts contre nous. Ce que j’attend c’est plus de personnalité avec le ballon et que mes défenseurs soient agressifs. Qu’ils agressent le match et ne le subissent pas. »