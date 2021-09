OM : Quel onze face à Angers ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Angers dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va proposer le coach Jorge Sampaoli ?

Jorge Sampaoli devra faire sans son défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, suspendu par la Commission de Discipline suite aux incidents survenus lors de la rencontre face à Nice. De plus, Arek Milik devrait encore être un peu juste pour ce match, Sampaoli pourrait faire tourner vu l’enchainement des matches…

Guendouzi et Under sur le banc ?

Arek Milik devrait être encore juste pour ce déplacement à Angers, Payet devrait donc une nouvelle fois jouer en faux neuf alors qu’Alvaro est encore suspendu pour ce match. Selon la Provence, Jorge Sampaoli pourrait faire tourner avec l’enchainement des match, Under et Guendouzi pourraient être ménagés pour cette rencontre…

Le onze de l’OM en 3-4-3

P.Lopez

Saliba Balerdi Peres

Lirola Rongier Kamara Gerson

Dieng Payet Konrad (ou Harit)

L’ancien défenseur marseillais s’est exprimé au micro de RMC, dans le Moscato Show. Il a tenu a rappeler que les supporters olympiens n’en font pas trop sur les ambitions sportives :

« Tu peux t’enflammer parce que ton équipe joue bien, c’est normal qu’il y est du monde au stade vélodrome. Les gens sont enthousiastes, les joueurs sont contents lorsqu’ils marquent des buts mais ça ne veut pas dire que tout Marseille pense que l’OM va être champion. » Eric Di Meco— Source : RMC

Je met la restriction sur le physique– Domenech

« L’Olympique de Marseille, on voit la touche de l’entraineur si je compare avec ce qu’il se passe à Lyon. On voit vraiment que dans cette équipe qu’il se passe quelque chose, des principes de jeu, et un entraineur qui a travaillé, une chose qu’on ne voit pas toujours dans toutes les équipes, et là on le voit ça marche. Je met la restriction sur le physique, comme avec Bielsa, ce football demande beaucoup d’énergie. Mais ils sont jeunes ça peut tenir, même si ils doivent faire la même chose à tous les matchs. D’ailleurs on a vu sur certaines fins de matchs, que c’était plus compliqué. » Raymond Domenech— Source: L’Equipe (20/09/21)