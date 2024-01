OM : Quel onze face à Strasbourg ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce vendredi pour le premier match de Ligue de l’année 2024. Quel onze va mettre en place Gennaro Gattuso?

En plus de l’absence de Rongier et Correa (blessés), mais aussi des joueurs partis à la CAN (Ounahi, Harit, Mbemba, Simon, Ndiaye, Sarr et Gueye), mais aussi Mughe (suspendu pour avoir refusé la sélection), Gattuso va pourvoir compter sur la recrue Jean Onana.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Meité devrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Lodi pourrait être aligné à gauche. Veretout devrait être aligné au milieu en compagnie de Kondogbia, Nadir sera en concurrence avec Onana pour la 3e place au milieu. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha devrait être également reconduit.

Lopez

Mëité – Gigot – Balerdi

Clauss – Nadir (ou Onana) – Kondogbia – Veretout – LodiVitinha – Aubameyang

Après le match aller (1-1/ 13e journée de Ligue 1) face à Strasbourg, le coach Gennaro Gattuso n’avait pas mâché ses mots au micro de Canal+. « La deuxième période, veuillez excuser mon langage, mais c’était de la merde, ce n’est pas possible. Quand mon équipe joue comme elle a joué en première période, j’aimerais qu’elle marque des buts, sinon il faut que j’aille voir le président et que je lui dise qu’il faut tout changer. On a rien fait en deuxième période, je suis très en colère, il n’y avait rien du tout. Je pense que c’était la pire période depuis que je suis arrivé. Il n’y a rien à garder, tout à jeter. On ne peut pas faire une première période de cette façon et jouer une deuxième période aussi pénible à regarder. J’assume complètement ma responsabilité. »