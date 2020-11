OM : Quel onze face au FC Porto mercredi ?

L’OM va jouer son quatrième match de Ligue des Champions face au FC Porto ce mercredi. Quel onze va proposer André Villas-Boas pour ce match ?

Pour son quatrième match de Ligue des Champions, l’OM reçoit le FC Porto, le club de cœur du coach olympien. André Villas-Boas devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet (seul Radonjic est incertain). Sauf surprise, le coach devrait relancer son habituel système de jeu, le 4-3-3 avec Dimitri Payet, quid du milieu de terrain où Rongier, Sanson, Gueye et Cuisance sont quatre pour deux postes. pour rappel, l’OM s’est lourdement incliné 3-0 lors du match aller…

Nouvelle chance pour Sanson, Payet et Benedetto ?

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de doute concernant la défense, avec Mandanda et devant lui la charnière Alavaro avec Caleta-Car. Sur les côtés, Sakai et Amavi seront normalement alignés. Au milieu, Kamara devrait conserver sa place, Sanson (sur le banc mais décisif lors de son entrée face à Strasbourg) pourrait faire son retour dans le onze, quid de Rongier, Cuisance et Gueye. Payet devrait retrouver sa place sur le côté gauche avec Thauvin et Benedetto en pointe. L’on peut imaginer un système alternatif en 4-4-2. Voici à quoi pourrait ressembler l’OM demain soir.

Le 4-3-3 habituel

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Thauvin Bendetto Payet

En 4-4-2 avec Payet en 10

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Gueye

PayetThauvin Benedetto