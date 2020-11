OM : Villas-Boas prêt à faire des ajustements ?

Souvent critiqué depuis le début de saison pour ses résultats en Ligue des Champions mais aussi pour le jeu minimaliste proposé, André Villas-Boas serait ouvert à faire des ajustements. Tout en restant fidèle à son idéologie…

L’OM a été très décevant lors des 3 premiers matches de Ligue des Champions. Par contre, en Ligue 1 les résultats sont là et le club olympien reste bien placé au classement malgré deux matches reportés. Ce qui pose problème à une majorité des supporters et des observateurs est le jeu défensif et sans imagination proposé. Interrogé par la Provence sur les critiques émises cette saison, l’adjoint d’André Villas-Boas, Daniel Sousa explique que cela est pris en compte par le coach olympien. Si ce dernier ne va pas profondément changer de philosophie de jeu, il pourrait procéder à des ajustements…

On est fidèle à notre idéologie, mais… — Sousa

« Les critiques ? Il les vit très bien, il les accepte. Moi, je les trouve dures à écouter, mais elles sont aussi l’occasion de faire bouger les choses. On est fidèle à notre idéologie. Mais on l’accepte, car c’est un point de vue auquel on n’a pas forcément pensé et ça peut nourrir une réflexion pour faire des ajustements ».

Daniel Sousa – source : La Provence (23/11/2020)