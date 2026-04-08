OM : Renaud Muselier fixe le cap pour le futur président et met en garde contre « l’appât du gain » !

Le débat autour de la gouvernance de l’Olympique de Marseille s’intensifie. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, Renaud Muselier a détaillé le profil idéal du futur président du club, en appelant à un choix mesuré et responsable. Une prise de position qui intervient dans un contexte d’attente autour de l’avenir institutionnel de l’OM.

Un appel à un président « éloigné des moyens financiers »

Le président de la région PACA a clairement exprimé sa vision, en évoquant la nécessité de s’écarter d’un profil trop dépendant des moyens de l’actionnaire Frank McCourt. « J’ai toute confiance dans l’actionnaire pour placer son argent entre les mains de la bonne personne. Idéalement, ce serait un président éloigné le plus possible des moyens financiers de Frank McCourt. Quelqu’un qui ne surpaiera pas toutes sortes d’individus ou d’intermédiaires, et qui s’intéressera vraiment aux résultats de l’équipe. C’est à ce prix que l’on évitera d’attirer un mercenaire d’abord guidé par l’appât du gain », a déclaré Renaud Muselier.

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À travers cette sortie, l’élu insiste sur une gestion plus rationnelle et sportive, dans un contexte où la stabilité financière et les performances en Ligue 1 restent des enjeux majeurs pour l’Olympique de Marseille.

Des critères précis pour succéder à Pablo Longoria

Sans citer de nom pour remplacer Pablo Longoria, Muselier a dressé un portrait détaillé du dirigeant attendu. « Je ne veux citer aucun nom de candidat potentiel, mais quelques qualités me semblent indispensables : un bon connaisseur du monde du football, capable de garder les pieds sur terre. Un homme ou une femme de dialogue avec les médias et d’échange avec les supporters, deux composantes qu’il faut toujours prendre en compte quand on représente ce club en France et en Europe. Étant donné le contexte pour l’ensemble du football français, un dirigeant à l’aise avec l’équation financière. Il faudrait aussi que l’environnement marseillais facilite la tâche à la personne qui aura été désignée. »

Ces critères rejoignent ceux déjà exprimés par Frank McCourt, qui souhaite un profil expérimenté, connaissant la France et Marseille.