OM – Rennes: À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille recevra Rennes ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Après sa victoire de jeudi en Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam (4-3), l’OM doit confirmer en Ligue 1 ce dimanche face à Rennes pour le compte de la 14e journée. Malgré le retour de Julien Stéphan, Gennaro Gattuso reste focalisé sur son équipe et n’a pas voulu donner d’indication sur son plan de jeu : « Je sais que Rennes a changé de coach et de système, mais je regarde notre équipe. On doit retrouver des forces et c’et pour ça que j’ai décalé l’entraînement à ce soir. Vous verrez demain comment nous allons mettre en oeuvre ce travail », a confié le coach marseillais.

« On ne va pas étayer plus sur la tactique concernant demain pour ne pas donner davantage d’information à Rennes avant le match. Contre l’Ajax, Lodi avait mal et je savais que Murillo avait joué à gauche contre Le Havre », a ajouté Gattuso.

À noter que l’entraîneur marseillais sera privé de Joaquin Correa pour la rencontre. L’international argentin souffre de la cheville depuis le tacle de Steven Berghuis en milieu de semaine. Jordan Veretout était absent de la séance d’entraînement ce samedi soir tandis que Pape Gueye purge toujours sa suspension.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Rennes ?

L’OM affronte le Stade Rennais ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Rennes en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Comment parier ce sur match ?

