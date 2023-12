OM: l’Ajax a boycotté Marseille par crainte pour sa sécurité

D’après les informations de La Provence, la délégation de l’Ajax, qui avait prévu de séjourner dans un grand hôtel marseillais avant son match face à l’Olympique de Marseille (4-3) ce jeudi, a finalement changé d’avis et privilégié Aix-en-Provence, par crainte pour sa sécurité.

Les joueurs de l’Ajax, leur staff et quelques VIP (environ 100 personnes) avaient prévu de séjourner dans un grand hôtel marseillais pour le match contre l’OM en Ligue Europa ce jeudi (4-3). Mais, selon La Provence, la direction néerlandaise a préféré loger dans un hôtel aixois, le Renaissance, par crainte pour sa sécurité.

Le quotidien marseillais précise également que les images d’avant-match d’OM – OL, avec un bus caillassé et le visage ensanglanté de Fabio Grosso, ont choqué les Néerlandais, qui ont alors opté pour une ville plus paisible.

“De plus en plus d’équipes de foot ou de rugby choisissent Aix, notre cadre est idéal”, a-t-on affirmé à l’hôtel Renaissance, qui a récemment accueilli les équipes de France et d’Angleterre pour la Coupe du monde de rugby.

