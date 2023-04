OM : Riolo a une explication sur la grosse baisse de niveau des Marseillais

Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas caché son agacement envers le jeu proposé par l’Olympique de Marseille. Il a une explication pour cette grosse baisse de régime.

Ce dimanche, nouvelle désillusion des Marseillais avec un match nul à Lorient. Si Igor Tudor n’a pas voulu taper sur ses joueurs après la rencontre, Daniel Riolo ne s’est pas privé au micro de RMC. Le journaliste a expliqué ce dimanche soir que la baisse de régime des Marseillais vient certainement de la rencontre face au PSG en Coupe de France.

« L’OM j’en parle tout de suite. L’équipe s’est cassée après la victoire du PSG… Ce soir-là, ils ont atteint une sorte de niveau d’excellence et derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu’il n’y avait plus de magie dans leur jeu… La percussion, cette générosité que l’on voyait et que l’on a mis sans arrêt en avant. Il ne se passe plus grand chose dans le jeu. Tu ne fais que de voir les individualités qui, à l’image de Nuno Tavares, s’emmêle les pieds. Guendouzi qui a beaucoup baissé de niveau. Veretout, Rongier, ça ne ramasse plus grand chose. Même Tudor semble avoir perdu la clé du jeu de l’OM. Mbemba pas titulaire. La semaine dernière, on nous a dit qu’il revenait de sélection. Là, il est en pleine forme, pourquoi il ne joue pas? Je ne sais pas ! Clauss n’est plus là. Tout ne semble pouvoir venir que d’un éclair de Sanchez qui va sortir une passe. Le joueur qui fait la différence, c’est lui. Moi je maintiens ce que j’ai dit de l’OM. Entre septembre et février, tout ce qu’ils font, même quand ils ne gagnent pas, même en Ligue des Champions… Je trouve que c’est cohérent. On voyait les limites, d’accord… Mais ils sont au max. Ils jouent bien, ça joue. Mais là maintenant, ce n’est plus cohérent. Ils ne donnent plus rien. Je me dis qu’il y a un soucis, tout le monde baisse en France et ils affichent un mauvais niveau. » Daniel Riolo – Source : RMC (09/04/23)

⚪🔵 @DanielRiolo : « La mécanique de l’OM s’est cassée après la victoire contre le PSG. Derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu’il n’y avait plus la magie dans leur jeu. Il ne se passe plus grand-chose dans leur jeu. » #rmclive pic.twitter.com/pLxxnfNO26 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 9, 2023

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)