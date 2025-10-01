OM : Riolo ne veut pas faire la fine bouche !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup en Ligue des Champions avec un succès retentissant face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Un score lourd qui a marqué les supporters et les observateurs, mais qui doit être relativisé selon Daniel Riolo. Le chroniqueur de RMC a livré son analyse au micro de l’After Foot, rappelant que l’OM doit savourer sans pour autant tomber dans l’excès.

L’OM n’avait plus disputé la Ligue des Champions depuis deux ans et n’avait plus connu de large victoire européenne récente. Face à un Ajax en grande difficulté, les hommes de Roberto De Zerbi ont déroulé, offrant une prestation solide. Mais pour Daniel Riolo, ce résultat ne doit pas être surévalué.

Riolo : “Il ne faut pas s’enflammer. Mais 4-0 en Ligue des Champions, ce n’est pas si fréquent que ça”

A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

“C’est toujours la même réflexion, on se demande s’il faut relativiser le 4-0 car l’adversaire est faible. Oui, ce n’est certainement pas le plus grand Ajax de ces 20 dernières années. Maintenant, on parle de l’OM qui n’est pas en Ligue des Champions depuis deux ans, qui n’a pas de références européennes ces dernières années. 1-0 ou 2-0 après un match plutôt moyen, qu’est-ce qu’on aurait dit ? On aurait été déçu ? 4-0 tout propre, est-ce qu’il faut dire que l’Ajax est bidon ? Je pense qu’il ne faut pas trop faire la fine bouche”, a-t-il expliqué.

🔥⚪🔵 Daniel Riolo : “Il ne faut pas s’enflammer ce soir, mais 4-0 en Ligue des Champions, ce n’est pas fréquent. Il ne faut pas faire la fine bouche.” pic.twitter.com/KONtTAUaMp — After Foot RMC (@AfterRMC) September 30, 2025

Le journaliste souligne l’importance de replacer cette victoire dans son contexte : “Il ne faut pas s’enflammer. Mais 4-0 en Ligue des Champions, ce n’est pas si fréquent que ça. Ce n’est pas le PSG qui bat l’Atalanta. Les Parisiens, ils sont champions d’Europe, ils sont là tous les ans. Les Marseillais, ils n’ont pas l’habitude”.

Avec ce succès, l’OM se donne un élan considérable pour la suite de sa campagne européenne. Si le niveau de l’adversaire interroge, la performance marseillaise reste remarquable. Pour Riolo, le message est clair : profiter du moment, sans perdre de vue les réalités d’une compétition où chaque match sera un défi bien plus relevé.