OM : Robert Pirès met en garde Marseille et ressort le traumatisme de 1999-2000

L’Olympique de Marseille traverse déjà une première zone de turbulences. Battus à Rennes vendredi soir (1-0), les hommes de Bruno Genesio ne comptent que trois points après quatre journées de Ligue 1. Invité à réagir à ce début de saison compliqué, Robert Pirès a appelé les Marseillais à rester soudés pour éviter de revivre un scénario qu’il connaît particulièrement bien.

Pirès ne veut pas revivre 1999-2000

Dans des propos relayés samedi soir par RMC Sport, Robert Pirès a fait référence à la saison 1999-2000 de l’OM, qu’il avait vécue comme joueur et capitaine. Après avoir terminé deuxième du championnat et atteint la finale de la Coupe UEFA en 1998-1999, Marseille avait brutalement plongé la saison suivante, jusqu’à lutter pour son maintien.

L’ancien international français a ainsi appelé le groupe actuel à ne pas laisser le doute et la perte de confiance s’installer. Son message prend une résonance particulière alors que l’OM vient d’enchaîner trois défaites consécutives et que Bruno Genesio vient lui-même d’égaler un triste record vieux de 49 ans.

Une crise à stopper rapidement

Le parallèle avec 1999-2000 reste évidemment historique et ne signifie pas que l’OM actuel suivra la même trajectoire. Mais Pirès connaît mieux que beaucoup le poids de la pression marseillaise lorsque les résultats se dégradent. À l’époque, le club avait changé d’entraîneur en cours de saison et terminé à la 15e place, aux portes de la relégation.

La priorité est donc désormais claire : casser la spirale. Après la nouvelle défaite concédée à Rennes, Marseille va devoir rapidement retrouver de la confiance alors qu’un calendrier très exigeant se profile.