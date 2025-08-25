OM : Robinio Vaz, l’étoile montante !

À 18 ans, le jeune attaquant marseillais a provoqué un penalty et inscrit son premier but en Ligue 1 face au Paris FC (5-2), offrant au public un moment d’ivresse.

Samedi soir, le Vélodrome a chaviré. Entré en jeu à la 70e minute, Robinio Vaz n’a pas mis longtemps à marquer les esprits. Après avoir obtenu un penalty, il a clos la rencontre d’une frappe puissante, décochée en angle fermé à la 96e minute, qui a scellé le succès olympien contre le Paris FC. Bras en croix, sourire éclatant et sprint vers le banc pour partager sa joie avec le staff de Roberto De Zerbi, l’attaquant de 18 ans a vécu un premier frisson inoubliable en Ligue 1.

Le symbole d’un renouveau



Au terme d’une semaine agitée par l’« affaire Rabiot », le public marseillais avait soif de positif. La jeunesse de Vaz, son insouciance et son énergie ont incarné ce souffle nouveau. Ses coéquipiers, conscients de l’importance du moment, ont insisté pour que le Virage Sud célèbre leur jeune partenaire, accueilli comme une promesse pour l’avenir.

Vaz, un diamant à polir

Formé au club et suivi de près par Ali Zarrak, Vaz sous la houlette de De Zerbi, il s’inscrit dans une progression accélérée, profitant de ses premières minutes pour se révéler. Pour l’instant, Vaz n’est qu’au début de son histoire olympienne. Mais samedi, il a fait bien plus que marquer un but : il a soufflé un vent de fraîcheur sur Marseille.

