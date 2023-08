OM : L’énorme coup de gueule de Marcelino à ses joueurs raconté !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir face au Stade Brestois. Valentin Rongier était encore une fois titulaire. Le capitaine olympien est passé au micro d’Amazon prime après la rencontre…

Il a notamment raconté le mécontentement de Marcelino contre ses joueurs après un relâchement à l’entraînement ces derniers jours…

« Il y a eu une séance où il n’était pas satisfait de l’entraînement et il nous l’a fait savoir. Et c’est très bien comme ça ! C’est important que l’on travaille dur tous les jours et c’est vrai qu’ici, dans le Sud, il faisait vraiment très chaud. C’est parfois difficile pour les organismes mais on a aucune excuse et le coach nous l’a rappelé ! Il nous a rappelé que si l’on voulait de bons résultats, il fallait s’entraîner très dur. » Valentin Rongier – Source : Amazon prime

« Le plus important aujourd’hui ce sont les 3 points ! Ce soir on est premier ex-aequo avec Monaco ! »

« 3 matchs, 7 points. Je pense que ce soir on est premier. Le plus important aujourd’hui ce sont les trois points. C’est encourageant pour la suite. C’est un nouveau coach, ce n’est pas en un claquement de doigts que l’on pose le jeu qu’il veut mettre en place. On travaille tous les jours. Dès lundi on va se remettre au boulot pour s’améliorer. On va réussir a faire ce que le coach nous demande. Même si aujourd’hui tout n’a pas été parfait, on a réussi à être efficace dans les deux surfaces » a déclaré Jordan Veretout en zone mixte après la rencontre.

Un début de saison réussi pour les hommes de Marcelino qui comptent 2 victoires et 1 match nul en 3 journées de championnat