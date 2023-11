OM: Rongier vole au secours d’Aubameyang !

Interrogé en zone mixte après le match nul concédé ce samedi face au LOSC (0-0), le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier a pris la défense de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang, sorti à la 77e minute sous les sifflets du Vélodrome.

« C’est très dur de la part des supporters, de le siffler. J’espère que ça ne l’affectera pas »

« Pour moi c’est très dur, de la part des supporters, de le siffler. On sait comment est le foot aujourd’hui, les gens sont très exigeants. Maintenant on est tous ensemble. Les sifflets, ce n’est pas pour lui mais pour l’équipe. Il a énormément d’expérience. En tout cas on est là mais j’espère que ça ne l’affectera pas« , a affirmé le joueur olympien avant de revenir sur la rencontre: « On est l’OM, on ne peut pas se contenter de ça, on prétend être bien au-dessus dans le classement. On va l’être, j’en suis persuadé. On a un enchaînement de matchs compliqués mais c’est comme ça. Si on a 13 points, c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas été. Maintenant ce qu’on fait depuis un moment, c’est très sérieux, il faut continuer et remettre toutes les têtes à l’endroit« , a ajouté Rongier.