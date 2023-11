OM: « Il y a un vrai soucis Aubameyang, c’est affligeant », déplore Stéphane Guy

Peu emballant, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul (0-0) face à Lille ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1, au terme d’un match insipide. Sur les ondes de RMC Sport, Stéphane Guy a affirmé ne prendre aucun plaisir à voir jouer cette équipe, tout en pointant du doigt Pierre-Emerick Aubameyang.

« Le public est dans le vrai lorsqu’il siffle Lopez et Aubameyang. L’attaquant gabonais est sous-performant »

🗣🎙 »il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s’y trompe pas. Il y a un vrai souci Aubameyang, c’est affligeant ». 🔵⚪ L’avis de Stéphane Guy sur les performances d’Aubameyang et les sifflets du Vélodrome, légitimes selon lui. pic.twitter.com/a8iWZtsKBb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2023

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a déploré le consultant. Le public ne s’y trompe pas. Les supporters de l’OM, parfois à juste titre, provoquent beaucoup de débats en ce moment mais ils ont cette capacité à vivre le football avec pertinence et bien juger ce qu’ils voient. Lorsque le public siffle Pau Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans le vrai. Il y a un soucis Aubameyang. Au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions offensives avortées par son absence d’appel, de mouvement, ses fautes techniques, c’est affligeant. Il faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s’adapter, il connaît la Ligue 1 par coeur. Il a un énorme vécu. Le problème n’est pas là. Il est tout simplement sous-performant, a ajouté Stéphane Guy.