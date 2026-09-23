OM : Rothen accuse l’ancienne direction d’avoir « tué » le club

La situation actuelle de l’OM continue de provoquer des réactions très fortes. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a livré une charge particulièrement sévère contre l’ancienne direction sportive marseillaise. Pour lui, Frank McCourt a surtout commis l’erreur de laisser trop longtemps les clés du club à des dirigeants qui ont pris des risques avec son argent.

« Il a été bête de confier les clés de son club »

Alors que Frank McCourt est directement ciblé par une partie des supporters marseillais, Jérôme Rothen estime que la responsabilité du propriétaire américain est surtout d’avoir trop fait confiance.

« Ce qu’on peut reprocher à McCourt, c’est qu’il a été vraiment bête… pour rester poli. Pendant autant d’années, il a été bête de confier les clés de son club à des gens qui l’ont tué, qui ont pris des risques, qui ont joué avec son argent. »

L’ancien joueur du PSG vise ensuite directement Pablo Longoria.

« C’est le cas de Pablo Longoria et la preuve on ne l’entend plus. J’espère qu’il s’est bien rempli les poches parce que, mon Dieu, quand tu vois l’état de l’Olympique de Marseille aujourd’hui avec ces recrutements-là… »

Des propos très durs, qui restent évidemment ceux du consultant de RMC.

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McCourt pas seul responsable selon Rothen

Pour Rothen, changer simplement de propriétaire ne réglerait donc pas automatiquement les problèmes marseillais.

Le consultant estime que les choix effectués ces dernières saisons ont durablement fragilisé l’OM, aujourd’hui confronté à des difficultés sportives mais aussi financières.

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Alors que la colère des supporters vise aujourd’hui principalement McCourt, Rothen déplace donc une partie du débat vers ceux qui ont construit l’effectif et piloté le projet sportif ces dernières saisons.