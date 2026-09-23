OM : Rothen dézingue De Zerbi et Benatia !

Jérôme Rothen n’a pas épargné l’ancienne équipe sportive de l’OM. Sur RMC, le consultant a directement ciblé Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, qu’il considère comme responsables de la situation actuelle du club. Une sortie particulièrement forte alors que Marseille traverse une crise profonde sur le plan sportif.

« Ils sont responsables de cette catastrophe »

Dans Rothen s’enflamme, l’ancien international français est revenu sur la construction de l’effectif marseillais.

« Là où j’en veux d’autant plus, c’est à la dernière équipe dirigeante au niveau sportif. Que ça soit De Zerbi ou Medhi Benatia, ils sont responsables de cette catastrophe. »

Rothen estime notamment que l’OM s’est retrouvé avec plusieurs joueurs trop coûteux par rapport à leur niveau réel.

« Quand tu donnes ces salaires-là à des joueurs qui pour moi sont des joueurs moyens. Je ne dis pas que ce sont des joueurs amateurs, ils peuvent jouer en Ligue 1, mais pas dans un Olympique de Marseille ambitieux et qui joue la Ligue des champions. »

Puis le consultant résume brutalement les conséquences :

« Automatiquement, tu te retrouves coincé. Et là, t’es dans la merde. »

Benatia encore au centre des critiques

Ces déclarations interviennent alors que Medhi Benatia, parti de l’OM cet été, intervient désormais comme consultant sur Canal+.

Son rôle dans la construction de l’effectif et sa présence médiatique quelques semaines après son départ ont déjà alimenté de nombreux débats.

La situation actuelle de l’OM, marqué par un mercato sans recrue et un début de saison catastrophique, remet donc les décisions prises ces dernières années au centre des discussions.

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Pour Rothen, la crise actuelle ne serait donc pas née en septembre : elle serait directement liée aux choix sportifs effectués bien avant l’arrivée de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi.