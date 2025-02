OM : Rothen encore dubitatif… (et veut voir face au PSG Lille et Monaco )

L’Olympique de Marseille continue son impressionnante montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi. Après la large victoire contre l’AS Saint-Étienne (5-1), Jérôme Rothen, consultant sur RMC Sport, a livré son analyse du niveau actuel de l’OM dans l’émission Rothen s’enflamme. Selon lui, la progression est évidente et les Marseillais ont franchi un cap.

L’OM a une nouvelle fois marqué les esprits en infligeant une lourde défaite à Saint-Étienne lors de la dernière journée de Ligue 1. Un succès qui confirme la dynamique positive des Marseillais et leur montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi. Jérôme Rothen, qui suit de près l’évolution du club phocéen, s’est exprimé sur RMC Sport ce lundi soir en analysant les performances marseillaises :

« Le match contre Paris arrive vite et, encore une fois, ils sont tellement au-dessus que j’imagine que ça va être compliqué pour les Marseillais. Je ne vais donc même pas les juger sur cette rencontre. Mais à Monaco et à Lille, j’ai envie de voir si la progression existe réellement, car je trouve qu’aujourd’hui l’Olympique de Marseille est beaucoup mieux structuré. Ils comprennent réellement ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi. Aujourd’hui, il y a moins de carences et le milieu de terrain me plaît beaucoup, avec Bennacer qui, en l’espace de deux matchs, a mis tout le monde d’accord. Et Gouiri, avec sa technique et sa finition, donne plein de motifs de satisfaction, même si, encore une fois, c’est contre Saint-Étienne, et que Saint-Étienne a encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison. Aujourd’hui, l’OM explose Angers, explose Saint-Étienne, et certainement qu’ils vont se rapprocher des grosses équipes. Aujourd’hui, Marseille fait jeu égal avec Monaco, alors qu’il y a quelques mois, je n’y pensais pas une seconde. L’OM est en progression avec une série impressionnante et tous les feux sont au vert pour les Marseillais. » Jérome Rothen (18/02/2025)