L’enflammade sur Gouiri, De Zerbi envoie un message clair et le PSG veut Greenwood… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : L’enflammade sur Gouiri, De Zerbi envoie un message clair et le PSG veut Greenwood…

OM Mercato : Acherchour s’enflamme pour Gouiri !

Auteur de débuts tonitruants avec 2 buts et 3 passes décisives en 3 apparitions, Amine Gouiri ne cesse d’impressionner depuis son arrivée à l’OM. Après son doublé contre Lille samedi, de nombreux observateurs ont clamé leur admiration envers l’ancien niçois. Parmi eux, Walid Acherchour n’a pas caché son emballement et imagine déjà un futur radieux à l’international algérien.

Après seulement 3 matchs, Amine Gouiri s’est déjà imposé comme l’un des joueurs les plus influents du secteur offensif marseillais. Une adaptation express sous ses nouvelles couleurs pour l’international algérien qui charme plus d’un spécialiste, dont Walid Acherchour, qui s’est montré dithyrambique à l’égard du néo-marseillais ce dimanche sur DAZN.

« Il va dans un très très grand club la saison prochaine contre 60 M€ ! »

Le journaliste sportif de 31 ans a en effet évoqué l’avenir radieux que pourrait s’offrir Amine Gouiri s’il maintient cette régularité et le niveau de performance qu’il a montré sur ses trois premiers matches avec l’OM :

« Si Amine Gouiri, il est régulier comme il l’a été sur les 3 premiers matches, il va dans un très très grand club l’année prochaine contre 60M d’euros. Jonathan Rowe, Elye Wahi, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr… Tous ces mecs-là, ils n’ont même pas fait ce qu’Amine Gouiri a fait en 3 matchs ! »

🗣️ | @walidacherchour : « Amine Gouiri est déjà indispensable à l’Olympique de Marseille ! » 🙌 🔥 pic.twitter.com/eYnrwz9v92 — DAZN France (@DAZN_FR) February 16, 2025

🚨 Walid Acherchour sur Amine Gouiri 🇩🇿 : « Si Amine Gouiri, il est régulier comme il l’a été sur les 3 premiers matches, 𝗶𝗹 𝘃𝗮 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟲𝟬 𝗠€. Jonathan Rowe, Elye Wahi,… pic.twitter.com/4pMF6mCXRV — Actu Foot (@ActuFoot_) February 16, 2025

Mercato OM : Le PSG fait une énorme offre pour Greenwood ?

Dans le paysage du football européen, l’intérêt pour Mason Greenwood ne cesse de grandir. Le PSG aurait récemment manifesté son désir d’acquérir l’attaquant anglais, actuellement en grande forme à l’OM.

En effet, selon le média fichajes.net le club parisien aurait même présenté une offre officielle de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur. Âgé de 23 ans, Greenwood a rejoint l’OM cet été après avoir quitté Manchester United. Son arrivée dans le championnat français, notamment en Ligue 1, a permis de révéler toute l’étendue de son potentiel. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention, et les dirigeants parisiens voient en lui un atout majeur pour dynamiser leur attaque.

Le PSG met 75M€ sur la table pour Greenwood ?

Un gigante europeo ofrece 75M por Mason Greenwood.https://t.co/gFxJRb7A8I — Fichajes.net (@fichajesnet) February 17, 2025

Un aspect particulier de cette opération renforce son intérêt. Manchester United a négocié une clause stipulant une participation de 50 % sur toute revente future de l’attaquant. « Si l’OM accepte l’offre, le club anglais percevra 37,5 millions d’euros, » précise le journaliste Raúl Cabrera Jiménez. Cette condition rend le transfert d’autant plus attractif pour l’ancien club, assurant une rentrée financière conséquente même après son départ.

De plus, le PSG ambitionne de construire une ligne offensive redoutable. Envisageant un duo explosif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de la capitale compte également sur des talents comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé au sein de son attaque. L’ensemble de ces éléments pourrait permettre au club de se positionner parmi les plus grands en Europe dans les années à venir.

En définitive, si la signature se concrétise, le PSG fera un pas déterminant dans l’optimisation de son dispositif offensif, tandis que Manchester United profitera d’une opération financière avantageuse. L’avenir de Mason Greenwood et son impact sur la scène européenne resteront ainsi à suivre de près. Reste à savoir si l’OM laissera filer son meilleur buteur alors que l’objectif est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et de disposer d’un effectif compétitif la saison prochaine !

OM : De Zerbi envoie un message (clair) à Gouiri !

Après un doublé de l’attaquant Amine Gouiri lors de la victoire de l’OM contre Saint-Étienne (5-1), l’entraîneur Roberto De Zerbi a pris la parole pour adresser un message clair et constructif à son joueur. Si Gouiri brille déjà par son talent, De Zerbi estime qu’il doit désormais se spécialiser dans le rôle d’avant-centre pour passer à la vitesse supérieure.

Après la victoire éclatante de l’OM face à Saint-Étienne (5-1), avec un doublé de l’attaquant Amine Gouiri, l’entraîneur Roberto De Zerbi a tenu à adresser un message direct à son joueur. Celui-ci a parlé de la nécessité pour Gouiri de se spécialiser dans le rôle d’avant-centre, un poste qu’il occupe avec talent mais qu’il doit encore perfectionner.

De Zerbi veut que Gouiri se spécialise à un poste bien précis !

Voici la déclaration de R.D.Z. après la rencontre :

« C’est un joueur très, très fort. Il doit penser que c’est un vrai numéro 9. C’est toujours bien de jouer à plusieurs postes, mais j’en ai parlé avec lui et je pense qu’il faut qu’il se spécialise dans ce poste d’avant-centre. Il doit savoir où se trouve toujours le but et vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects-là, ce sera vraiment un joueur de premier niveau européen, parce que c’est déjà quelqu’un de fondamental pour l’équipe. »

Un message fort et constructif de la part de De Zerbi, qui voit un potentiel immense chez Gouiri, mais qui estime que l’attaquant peut franchir un nouveau palier en affinant certains aspects de son jeu. Le doublé de Gouiri contre Saint-Étienne a rappelé tout le talent du joueur, mais De Zerbi lui fixe désormais un objectif : se concentrer sur le rôle de numéro 9 et devenir un joueur de niveau international. Une attente haute, mais justifiée par le potentiel affiché par l’attaquant marseillais.

Acherchour s’enflamme pour Gouiri ! – https://t.co/ZaZH3Xx8Cs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2025

