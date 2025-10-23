OM : Samir Nasri a un avis différent concernant Emerson (après son expulsion face au Sporting)

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée compliquée face au Sporting Portugal, marquée par l’expulsion d’Emerson en première période. Un tournant du match qui a fortement pesé sur la suite de la rencontre, conclue par une défaite des hommes de Roberto De Zerbi. Au micro de Canal+, Samir Nasri est revenu sur cet épisode controversé et a tenu à défendre le latéral brésilien, estimant que la sanction était trop sévère contrairement au reste du plateau.

Nasri dédouane Emerson : « Vous en demandez trop »

Consultant pour la chaîne cryptée, l’ancien milieu de terrain marseillais a pris position sans détour. Pour lui, l’expulsion d’Emerson résulte davantage d’un excès de zèle de l’arbitre que d’une faute réelle du joueur. « Il aurait dû faire attention après son premier carton jaune ? Là, vous en demandez trop. Le mec est en pleine action, il essaye d’obtenir un penalty, c’est tout. Le premier carton jaune est très sévère, parce que ça change toute la physionomie du match derrière », a expliqué Nasri sur le plateau de Canal+.

“Si on a peur maintenant de prendre des risques…”

Cette déclaration illustre bien le sentiment d’injustice ressenti par une partie des observateurs olympiens. À dix contre onze, l’OM a perdu en intensité et en maîtrise, laissant le Sporting prendre progressivement le dessus.

Pas d’excuses pour autant, De Zerbi visé

Malgré ses critiques envers l’arbitrage, Samir Nasri a refusé de tout mettre sur le compte de l’expulsion. L’ancien international français a pointé du doigt la baisse de régime collective et la sortie de Mason Greenwood, élément clé de l’attaque marseillaise. « Marseille n’a plus eu le même visage, encore plus avec la sortie de Mason Greenwood, puisqu’il y avait moins de poids offensif. Mais je ne dis pas non plus que le match a été perdu à cause de l’arbitre, je ne dis pas ça », a-t-il précisé.

Une analyse lucide qui résume bien la situation : si l’expulsion d’Emerson a pesé lourd, l’OM devra surtout retenir qu’il lui reste du travail pour retrouver une constance dans ses performances européennes.

