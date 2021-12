OM : Sampaoli explique pourquoi il a du mal à choisir son ailier gauche !

Interrogé par les journalistes en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a évoqué le match de Coupe de France de ce dimanche. Le coach a aussi été interrogé sur le poste d’ailier gauche qui a du mal à trouver son titulaire indiscutable…

Samapoli a souvent fait confiance à Konrad à ce poste, mais Luis Henrique, Harit ou encore Dieng ont aussi évolué à ce poste. Le coach de l’OM a expliqué que son équipe avait besoin de plus d’efficacité et qu’il n’avait pas encore trouvé le titulaire qui pourrait être plus adroit dans le dernier geste…

Un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif — Sampaoli

« Nous avons des jeunes avec beaucoup de potentiel et d’avenir comme Konrad (de la Fuente) ou Luis (Henrique). On a aussi Amit Harit qui a joué ailier gauche. c’est un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif. On a besoin de plus d’efficacité dans le dernier tiers. On n’a peut-être pas encore consolidé ce qu’on veut faire. On n’est pas assez décisif à l’approche du but. C’est un poste ou il faut être tranchant en termes de statistiques. On a besoin d’efficacité à ce poste, on n’a pas assez consolidé cela dans le dernier tiers » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/12/2021)



