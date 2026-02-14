OM – Strasbourg : Le onze marseillais avec Nadir et Gouiri !

Après la grosse claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit se relancer. Le club marseillais affronte ce samedi à 17h Strasbourg dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Voici le onze aligné par Pancho Abardonado pour ce match.

Ce match OM – Strasbourg compte pour la 22e journée de Ligue 1. L’OM coaché par Abardonado pourra compter sur Aguerd mais pas sur Balerdi !

Le onze avec Aguerd, Pavard et Aubameyang

Rulli

Weah, Pavard, Aguerd, Emerson

Timber, Hojbjerg, Nadir

Greenwood, Aubameyang, Gouiri



