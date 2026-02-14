Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – Strasbourg : Le onze marseillais avec Nadir et Gouiri !
OM Actualités

OM – Strasbourg : Le onze marseillais avec Nadir et Gouiri !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Après la grosse claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit se relancer. Le club marseillais affronte ce samedi à 17h Strasbourg dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Voici le onze aligné par Pancho Abardonado pour ce match.

 

Ce match OM – Strasbourg compte pour la 22e journée de Ligue 1. L’OM coaché par Abardonado pourra compter sur Aguerd mais pas sur Balerdi !

 

A lire aussi : Pronostic OM-Strasbourg : Toutes les infos & cotes du match de samedi !

 

 

Le onze avec Aguerd, Pavard et Aubameyang

Rulli
Weah, Pavard, Aguerd, Emerson
Timber, Hojbjerg, Nadir
Greenwood, Aubameyang, Gouiri

 

A lire Aussi : OM : la surprenante explication derrière le match cauchemar de Leonardo Balerdi…

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823