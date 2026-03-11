OM : Surprise… Jérôme Rothen n’est pas emballé par les débuts d’Habib Beye !

Les premières semaines d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille ne convainquent pas tout le monde. Sur RMC, Jérôme Rothen a livré une analyse critique du début de mandat du technicien sénégalais, estimant que l’OM ne montre pas encore de véritable rupture sportive. L’ancien international français évoque une continuité avec la période précédente.

Rothen pointe une continuité à l’OM

Dans son émission sur RMC, l’ancien joueur du PSG a dressé un premier bilan du travail d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. Selon Jérôme Rothen, les débuts de l’entraîneur marseillais ne traduisent pas encore une évolution nette dans le jeu ou dans la dynamique du club phocéen. « Les débuts d’Habib Beye n’ont rien d’encourageants, on est dans la continuité de De Zerbi. Il y a eu un traumatisme avec cette élimination en Coupe de France. Il y a un titre qui est mort avec cette grosse claque reçue contre Toulouse. Ce n’est pas ma tasse de thé Habib Beye, mais il y a des modifications tactiques, on le voit bien », a déclaré Rothen sur RMC.

L’ancien milieu offensif estime donc que le début de mandat de Beye ne s’accompagne pas encore d’un changement profond pour l’OM, notamment dans la capacité de l’équipe à se relancer après des résultats marquants de la saison.

Un management jugé plus souple

Malgré ce constat critique, Jérôme Rothen a toutefois reconnu une évolution dans la manière de gérer le groupe marseillais. Selon lui, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille semble adopter une approche différente de celle qu’il avait pu montrer par le passé. « Je n’ai pas l’impression qu’il ait mis ses joueurs devant leurs responsabilités. Par rapport à ses choix et aux joueurs qu’il met en place, il y a beaucoup de câlinothérapie. Il a changé son fusil d’épaule par rapport à Rennes et ça c’est plutôt une preuve d’intelligence. »