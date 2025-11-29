OM – TFC : Le onze marseillais avec Aguerd et Nadir !

Suite à sa belle victoire 2-1 mardi face à Newcastle, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 14e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé Roberto De Zerbi pour ce match face au TFC…

Ce match face au TFC compte pour la 14e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM doit faire sans ses blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Murillo (cuisse) est aussi forfait. Par contre Nayef Aguerd fait son retour comme De Zerbi l’a expliqué vendredi en conférence de presse.

🗣️ Aguerd devrait revenir et c’est tout !#DeZerbi : “Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle. J’ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup.” #OM #OMTFC pic.twitter.com/gt7mq1JnPF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 28, 2025

Retour de Nadir, Gomes et Aguerd dans le onze !

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit. Pavard est associé à Aguerd. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg est accompagné par Gomes et Nadir. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao associé à Aubameyang.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Weah, Pavard, Aguerd, Emerson

Gomes, Hojbjerg

Nadir

Greenwood, Aubameyang, Paixao

