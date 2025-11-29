Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM – TFC : Le onze marseillais avec Aguerd et Nadir !
OM Actualités

OM – TFC : Le onze marseillais avec Aguerd et Nadir !

Par Nicolas Filhol -

Suite à sa belle victoire 2-1 mardi face à Newcastle, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 14e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé Roberto De Zerbi pour ce match face au TFC…

 

Ce match face au TFC compte pour la 14e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM doit faire sans ses blessés de longue date TraoréMedina et Gouiri. Murillo (cuisse) est aussi forfait. Par contre Nayef Aguerd fait son retour comme De Zerbi l’a expliqué vendredi en conférence de presse.

 

 

 

Retour de Nadir, Gomes et Aguerd dans le onze !

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit. Pavard est associé à Aguerd. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg est accompagné par Gomes et Nadir. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao associé à Aubameyang.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Weah, Pavard, Aguerd, Emerson
Gomes, Hojbjerg
Nadir
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

