OM : Thauvin « déçu, dégouté », le vit « comme une trahison »…

Florian Thauvin a fait vivement réagir l’ensemble des supporters marseillais hier après qu’un passage d’interview ait été diffusé alors qu’il ne devait pas l’être. Dans celui-ci, on entend le journaliste de RMC Sport parlait de Marseille « avec tous ces dingos » et FloTov expliquait bon an mal an qu’il ne souhaitait pas y élever son fils…

Le joueur de Tigres a réagi dans la nuit sur la polémique. Il se sent trahi par la radio et présente ses excuses à Marseille…

« Je voulais réagir à ce qui s’est passé sur RMC et notamment la diffusion d’une conversation privée. Donc ça… Vraiment déçu ! Dégouté ! Je l’ai vécu comme une trahison parce qu’on ne dévoile pas une conversation privée publiquement mais je ne vais pas leur accorder plus d’importance et parler plus longtemps de ça. Ce qui est important pour moi, c’est de revenir sur le sujet et notamment les propos qu’a tenu le journaliste auxquels je n’adhère pas du tout, qui sont inadmissibles. J’ai commis une erreur parce que je n’ai pas réagi, j’aurais dû réagir de suite et nous défendre. Je n’aurais pas dû laisser passer ça. Je présente vraiment pour ça toutes mes excuses à tous les Marseillais. Pour ce qui en est du reste et bien éclaircir la situation, j’étais simplement en train d’expliquer que j’avais fait le tour à Marseille, que j’avais besoin d’un changement dans ma vie que ce soit professionnel ou privée. Et que j’étais fier et content de pouvoir offrir à mon fils l’opportunité de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et le fait qu’il puisse apprendre plusieurs langues. Voilà tout simplement ce que j’ai dit. Pour ce qui est de mon attachement à Marseille, je l’ai prouvé par le passé, il n’y a pas besoin de revenir là-dessus. Je serai toujours fier, je n’oublierai jamais d’où je viens, j’aimerai toujours l’OM. J’en serai toujours fier. » Florian Thauvin – Source : Twitter

Mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça…

« Je n’ai pas pu en parler pendant l’entretien mais… rien que pour mon fils ! T’imagines qu’il a deux ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou et il est à l’école à l’American School. C’est un truc de fou. Rien que pour lui… (JL Tourre : « En vrai, tu ne l’imaginais pas l’élever à Marseille au milieu des dingos et tout ? ») Je suis honnête… ça, je ne peux pas le dire à l’antenne mais c’est vrai que quand j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM… Parce qu’ils ont fait un effort de dingue, un contrat de dingue ! Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait ! Mais je me suis dit mon fils n’a que deux ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille comme ça… Et même moi, moi et ma femme, on en pouvait plus. » Florian Thauvin – Source : RMC Sport

