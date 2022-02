OM : Toujours le même casse-tête pour Sampaoli

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi. Notre journaliste, Nicolas Filhol estime que le casse-tête de Sampaoli est de faire jouer Gerson, Payet et Milik ensemble…

Sampaoli adapte souvent son équipe à l’adversaire et doit aussi faire avec l’enchainement des matches. Pour autant, pour notre journaliste Nicolas Filhol, le coach argentin doit surtout faire avec un casse-tête depuis plusieurs mois, comment équilibrer son équipe en alignant ses trois joueurs phares Payet, Milik et Gerson ?

Le casse-tête de Sampaoli est d’arriver à faire jouer ensemble Payet, Milik et Gerson

« Je pense qu’il y a un casse-tête depuis le début de la saison, non pas depuis le début de la saison mais depuis que Milik est disponible. Le casse-tête de Sampaoli est d’arriver à faire jouer ensemble Payet, Milik et Gerson. Les trois ensembles. Car Payet avec Milik, Gerson avec Milik et Gerson avec Payet en faux neuf ça marche. Ce sont tes trois gros joueurs offensifs, quand tu les alignes ensembles tu es souvent obligé de te priver d’un ailier gauche. Cela déséquilibre quoi qu’il arrive ton équipe. C’est le casse-tête pour moi de Sampaoli. Quand il met les 3 ensembles, ça peut marcher mais tu as une équipe moins équilibrée… » Nicolas Filhol – source : FCMarseille (21/02/2022)

En conférence de presse après le match face à Nantes en décembre dernier, Jorge Sampaoli était content de retrouver le Gerson qu’il avait connu au Brésil. L’international auriverde avait remporté deux fois de suite le championnat avec Flamengo face aux équipe du coach argentin.

C’est la raison pour laquelle nous avons parié sur Gerson — Sampaoli

« Enfin le Gerson que vous aviez connu au Brésil ? Tout à fait. Il a été très porté sur l’attaque, il s’est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C’est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui. (…) Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser dans ce Championnat qui est très difficile. Il faut gagner en efficacité, être plus tranchant, éviter de souffrir dans les transitions. C’est un travail de tous les jours. Et surtout continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière à chaque fois. On est donc très content du résultat, surtout contre une équipe qui a été performante contre tous les grands du Championnat. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / l’Equipe (01/12/2021)