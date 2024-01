OM: « Tout ce que réalise Vitinha ne fonctionne pas, ça va devenir très difficile pour lui… »

L’Olympique de Marseille a concédé ce samedi le nul face à Monaco (2-2) lors de la 19e journée de Ligue 1. Jugé en grande partie responsable de cette contre-performance, Vitinha est sous le feu des critiques après son énorme raté à la 94e minute. Sur les ondes de RMC Sport, Kévin Diaz a déploré le niveau de l’attaquant portugais.

« À court terme, ça va être difficile pour Vitinha de faire mieux »

🔵 « Aujourd’hui, mentalement, il est très bas. » 🗣️ Kevin Diaz s’exprime sur la situation compliquée de Vitinha avec l’OM. pic.twitter.com/oebOPlt6fU — After Foot RMC (@AfterRMC) January 27, 2024

« On a vu son visage là après cette occasion raté. Il est parti directement au vestiaire, a constaté Diaz. Il y a un truc avec lui, c’est que ce n’est pas un besogneux , ce n’est pas un mec qui se la raconte, qui ne fait pas les efforts. C’est un gars qui est très bas mentalement aujourd’hui. Il va y avoir des supporters qui vont appeler pour dire c’est une chèvre c’est ceci c’est cela. Je pense qu’en effet, en tout cas à court terme, ça va être difficile pour lui de mieux faire parce que tout ce qu’il fait, malheureusement ça passe pas et à part lui conseiller d’être prêter six mois à Braga pour se requinquer, et marquer des buts en Liga portugaise, je ne vois pas ce que l’OM va pouvoir en tirer. Ça va être très très compliqué quand un joueur est si profondément atteint autant sportivement que dans la tête », a-t-il ajouté.