Dans l’After sur RMC, Walid Acherchour et Kevin Diaz ont dit tout le bien qu’ils pensaient de l’Olympique de Marseille et surtout du travail d’Igor Tudor, le coach.

L’OM se dirige vers les 8e de finale de Coupe de France ! Ce vendredi, le jeu proposé par Igor Tudor a une nouvelle fois été très séduisant d’après les deux consultants de RMC, Walid Acherchour et Kevin Diaz.

Je vois qu’un seul mec à mettre en avant, c’est Igor Tudor ! C’est un général — Diaz

Les deux hommes ont dit tout le bien qu’ils pensaient du coach de l’Olympique de Marseille au micro de la radio. Avec cette victoire face à Rennes, les Marseillais restent invaincus en 2023 et sur une série de huit matchs gagnés.

« Cette équipe, c’est celle que tout le monde veut entraîner. Je veux voir un coach qui me dit : je ne veux pas entraîner cette équipe. Je ne comprendrais pas ! Les mecs, t’as l’impression qu’ils sont tous impliqués, aucun ne fait la gueule. Même Alexis Sanchez, il sort à la 60e minute, il aurait aimé rester un peu plus. Ça tourne, ça défend… A la dernière minute, ça défend aussi. Alors bien sûr, ce ne sont pas des joueurs qui joueront le top 5 en Ligue des Champions mais c’est le dépassement de fonction. Et pour ça je vois qu’un seul mec à mettre en avant, c’est Igor Tudor ! C’est un général. Tout le monde n’était pas fan de son management directif en début de saison mais moi je l’ai découvert cette saison et ce qu’il fait là, c’est incroyable. Récupérer cette équipe dans un état un peu groggy après le départ de Sampaoli, imposer son style et gagner ses joueurs. Même ceux qui n’étaient pas sûr, Guendouzi… Gerson, tu n’aimes pas? Alors retourne au Brésil. Ce que fait cette équipe, à l’image d’un Lens ou d’un Rennes dans un meilleur soir, c’est agréable à voir ! » Kevin Diaz – Source : RMC (20/01/23)

C’est un football total

« Tudor nous renvoie à notre vulgaire poste d’observateur. Je ne m’y attendais pas à cette saison de l’OM. Autant dans le jeu que dans les résultats. C’est un football total. Ce n’est pas forcément Tudor que l’on incriminait sur le début de saison. C’était plutôt le fait de faire un reset par rapport à l’année dernière alors que tu avais fini 2e. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau, chapeau bas ! Encore une fois ce soir, c’est extraordinaire. Les 30 premières minutes sont encore une fois de très bonne facture ! » Walid Acherchour – Source : RMC (20/01/23)