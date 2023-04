OM : Tudor prend la défense de Vitinha après le match face à Montpellier

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du MHSC au Vélodrome. Igor Tudor trouve des excuses à la prestation médiocre de Vitinha.

L’OM n’a pris qu’un point du match face à Montpellier au Vélodrome ce vendredi. Igor Tudor a titularisé Sanchez derrière Vitinha. Cette association a été extrêmement réclamé par les supporters ainsi que les consultants dans les médias. Le coach croate a trouvé des excuses à la prestation plutôt décevante de l’attaquant portugais. En conférence de presse, il a expliqué qu’il n’a pas été assez servi en ballon alors que c’est ce que son profil réclame.

« Les retours de sélection, les voyages, c’était difficile. L’association Vitinha/Sanchez, on la reverra. Vitinha n’a pas été suffisamment servi, c’est un finisseur, il a besoin de munitions » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/03/23)

Tudor déplore le manque de niveau de son équipe

« Ce n’est pas un nouveau problème pour nous de ne pas gagner à domicile. On n’a pas été assez bons ce soir. C’était trop pour nous cette trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont voyagé et qui ont joué beaucoup. Et c’est pour ces raisons que nous n’avons pas été bons ce soir. » Igor Tudor – Source : Prime Video (31/03/2023)