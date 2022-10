OM : « Turpin, on ne peut plus dire que cela soit du hasard ! »

L’OM a perdu face au PSG et encore une fois l’arbitrage n’a pas été à la hauteur avec des décision incompréhensible de Monsieur Turpin. Pour notre invité Thierry Aubibert, ce n’est plus possible d’accepter ce scenario qui se répète inlassablement.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au PSG dimanche soir. Si les parisiens ont eu les plus grosses occasions dans cette rencontre, les erreurs flagrantes d’arbitrage laisse encore un goût amer dans la bouche des supporters marseillais…

On sait à l’avance comment cela va se passer avec Turpin — Thierry Audibert

Sur notre plateau ce lundi, Thierry Audibert, notre invité, a pointé du doigt le choix des arbitres et les scenarios qui se répètent chaque année dans les gros matches de l’OM.

« Le penalty c’est un scandale, jamais la VAR ne l’appelle ou que lui ne pose pas la question. Il se prend pour quoi Turpin ? On peut se poser la question, je ne fais que poser la question, de son degré de corruption ou d’influence ? Ce qui est insupportable et cela fait des années que cela dure maintenant, on sait à l’avance comment cela va se passer. On l’avait dit Turpin au sifflet et Letexier à la VAR c’est mort, on le sait ! Et ce que c’est normal que l’on puisse connaitre à l’avance le scenario du match ? Cela fait 30 ans que l’on nous fait payer dans les institutions à la Ligue la coupe d’Europe et l’affaire VA-OM. L’OM ne doit jamais être avantagé dans les matches à fort enjeux contre Lyon et Paris. Si c’était tous les 3 ou 4 ans ça serait du hasard, mais là c’est tous les ans. Il n’y a pas de consignes écrites mais il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (17/10/22)

Dans un entretien accordé au Parisien, Eric Di Meco n’a pas hésité à détruire l’homme en noir. Sur RMC, il a répété ses propos !

« On ne peut pas reprocher aux supporters marseillais d’avoir de la mémoire. Et souvenez-vous du penalty sifflé à l’OM l’an dernier. Je ne peux pas occulter ça, a réagi l’ancien défenseur marseillais dans Rothen s’enflamme sur RMC. Quand tu vois Mukiele a moitié avachi, avec les mains qui traînent comme un gardien de but qui sort devant un joueur qui arrive, et que le ballon vient toucher sa main, il s’expose à subir un penalty.M. Turpin est devenu le gendre idéal de l’arbitrage français. Lui, on n’a pas le droit de le contester. Je suis sûr que, dans la VAR, quand il y a Turpin sur le terrain, on ne le reprend pas parce que c’est Turpin. Si c’est un arbitre moyen, sur cette action-là, on lui dit: ‘Va voir quand même, parce qu’on a un doute’. Ça, c’est un problème, parce que ce n’est pas la première fois. C’est difficile à vérifier, mais c’est ma thèse. Le petit prince de l’arbitrage français, qui est le mieux noté et qui va faire les grandes compétitions, on ne peut pas aller contre lui, a-t-il poursuivi. Et ça me gêne, si c’est un autre arbitre et qu’on lui dit: ‘Va voir la position du joueur’, peut-être qu’il ne siffle pas penalty mais peut-être qu’il le siffle. Des pénalties sifflés comme ça, j’en ai vu d’autres. C’est ça qui est gênant. Il y en a même une de Marquinhos qui traîne, mais il y a peut-être la cuisse avant. Et sur l’exclusion, c’est pareil. Oui, Gigot fait n’importe quoi, mais Neymar il saute. Là, c’est mon côté supporter marseillais qui parle. Ce que je reproche à M. Turpin, c’est ça. C’est qu’il est tout puissant. Et ça me pose un problème. » Eric Di Meco – Source : RMC (17/10/22)