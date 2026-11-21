Longtemps indésirable et peu utilisé, Ulisses Garcia a su regagner du crédit à force de travail. Avec l’absence d’Emerson, opéré du genou, le latéral suisse devrait retrouver une place de titulaire dimanche contre Le Mans.

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Arrivé à l’OM en janvier 2023 en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses↗ Garcia a connu un parcours mouvementé depuis ses débuts à Marseille. Selon La Provence, le défenseur n’a jamais cessé de travailler et a traversé ses périodes difficiles sans provoquer de tensions. Cette attitude lui a permis de revenir progressivement dans les plans de son entraîneur.

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Garcia appelé à remplacer Emerson

La blessure d’Emerson lui ouvre désormais une fenêtre importante. Opéré du genou pendant la trêve, le latéral brésilien sera absent plusieurs semaines, ce qui devrait permettre à Garcia↗ d’occuper le couloir gauche de la défense à partir de la rencontre face au Mans. Déjà titularisé à Leverkusen puis à Lens, le Suisse devrait connaître une troisième titularisation consécutive dimanche soir. Une telle série ne lui était plus arrivée sous le maillot olympien depuis un an et demi, lors du sprint final de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, qui avait alors qualifié l’OM pour la Ligue des champions.

Un retour construit dans la discrétion

La saison précédente, Garcia↗ avait d’abord été placé dans le loft des indésirables. Il était ensuite revenu sans faire de vague, avant de marquer à Lyon lors de l’Olympico remporté au terme d’une rencontre conclue par une frappe de Jonathan Rowe. Son état d’esprit est également apprécié par Bruno Genesio. Après avoir longtemps été relégué au second plan, Ulisses Garcia dispose ainsi d’une nouvelle occasion de s’installer dans le onze marseillais, à la faveur de l’indisponibilité d’Emerson.