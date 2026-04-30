OM : un club turc prêt à mettre 33M€ sur Leonardo Balerdi ?

Le dossier Leonardo Balerdi s’anime déjà en vue du mercato estival 2026. Courtisé en Europe, le défenseur central de l’OM attire notamment l’attention de Galatasaray, prêt à investir massivement. Le club marseillais ne ferme pas la porte à un transfert, sous conditions financières.

Une valeur marchande fixée par l’OM

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À l’approche du prochain mercato, la situation de Olympique de Marseille et de Leonardo Balerdi suscite de nombreuses attentions. Le défenseur argentin, installé comme un élément important de l’effectif ces dernières saisons, pourrait quitter la Canebière en cas d’offre jugée satisfaisante.

Selon les informations du média turc Fanatik, Galatasaray a identifié Leonardo Balerdi comme une cible prioritaire pour renforcer sa défense. Le club stambouliote envisagerait d’entamer rapidement des discussions, aussi bien avec le joueur qu’avec les dirigeants marseillais.

Toujours selon cette source, l’OM aurait fixé le prix de son défenseur à environ 33 millions d’euros. Un montant cohérent au regard de l’âge du joueur, de son expérience en Ligue 1 et de sa situation contractuelle.

Galatasaray prêt à investir

Actuellement engagé dans une stratégie ambitieuse, Galatasaray sort d’un mercato estival particulièrement actif et pourrait maintenir cette dynamique. L’objectif est clair : renforcer l’effectif pour franchir un cap sur la scène européenne, notamment en Ligue des champions.

Dans ce contexte, une offre supérieure à 30 millions d’euros pour Leonardo Balerdi est évoquée. Le club turc disposerait des moyens financiers nécessaires pour s’aligner sur les exigences de l’Olympique de Marseille.

Du côté marseillais, un départ n’est pas exclu. Les dirigeants se montrent ouverts à une vente, à condition de réaliser une opération financière jugée satisfaisante. Le dossier reste donc à suivre de près dans les prochaines semaines, alors que plusieurs clubs européens, notamment italiens, surveillent également la situation du défenseur argentin.